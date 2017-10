Continuar a ler

No primeiro jogo da sua história frente a uma equipa da divisão principal, o Torcatense, segundo classificado da Série A do terceiro escalão, fez mais remates (12 contra nove) e teve mais cantos (nove contra quatro), mas ficou pelo caminho após ter eliminado o Esposende (2-1, após prolongamento) e o Lusitano de Vila Real de Santo António (2-0).Com Erdem Sem de regresso à competição mais de um mês depois, os madeirenses instalaram-se cedo no meio-campo contrário e criaram perigo em remates de Éber Bessa, ao lado (sete minutos), e de Ibson, para defesa de João Nuno (oito), mas a equipa treinada por Francisco Branco começou a estender-se no terreno a partir dos 15 minutos.O Marítimo dispôs da ocasião mais flagrante antes do golo solitário da partida ao minuto 29, quando João Nuno negou com uma palmada o golo a Éber Bessa, mas a turma vimaranense, na resposta, ameaçou num remate de Fábio Vieira, intercetado por Everton, aos 32'.Os anfitriões criaram a melhor ocasião da primeira parte num lance em que Pedro Rui, desmarcado por Filipe, atirou para defesa de Amir, aos 37', e viram, já depois do golo, aos 45', o guardião iraniano travar novo remate, mas de Garcia, de fora da área.A toada da partida manteve-se na segunda parte, com a formação do Campeonato de Portugal a ter mais iniciativa perante um Marítimo incapaz de responder em contra-ataque, e ficou a milímetros do golo num cabeceamento de Agostinho que levou a bola a bater na trave e sobre a linha de baliza, aos 61'.Após as entradas de Jean Cléber e de Gildo para os lugares dos avançados Ibson e Everton, aos 64', os insulares controlaram melhor o ímpeto da equipa torcatense, mas Fábio Vieira ainda falhou a última ocasião da equipa treinada por Francisco Branco, ao rematar ao lado no interior da área, aos 78'.Em cima do minuto 90, Rodrigo Pinho atirou por cima na única ocasião madeirense do segundo tempo, antes de Erdem Sem ser expulso com dois amarelos no mesmo lance, pela falta e pelos protestos subsequentes (90'+2)., Everton, 43 minutos.João Nuno, Vieirinha I, Fábio Vieira, Agostinho, Pedro Campos, Xavi (Júnior, 87'), Vitinha (Pascal Karama, 82'), Filipe, Garcia, João Ribeiro e Pedro Rui.Ismael Parauta, Tiago Vieira, Areias, Nené, Vieirinha II, Pascal Karama e Júnior).Francisco Branco.Amir, Cristiano Gomes, Diney, Drausio, Fábio China, Fábio Pacheco, Erdem Sem, Eber Bessa (Ricardo Valente, 90), Rodrigo Pinho, Ibson (Gildo, 64'), Everton (Jean Cléber, 64') e Rodrigo Pinho.Rafael Broetto, Bebeto, Gildo, Jean Cléber, Fabrício Jesus, Ricardo Valente e Lundberg).Daniel Ramos.Luís Ferreira (Braga).Cartão amarelo para Dráusio (59'), Fábio Pacheco (73'), Xavi (79') e Erdem Sem (90'+2 e '90+2). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Erdem Sem (90'+2).cerca de 1.000 espetadores.