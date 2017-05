Continuar a ler

insulares (atuam em Paços de Ferreira)

vilacondenses (recebem o Belenenses)

Empatar com o P. Ferreira

Perder desde que o Rio Ave não vença o Belenenses

Ganhar ao Belenenses e o Marítimo perder em Paços de Ferreira

arouquenses vão ao Estoril

Moreirense recebe o FC Porto

ondela atua em casa com o Sp. Braga

Pontuar

Perder, desde que o Tondela, mesmo vencendo, não anule a diferença de três golos (-22 contra -25)

Ganhar

Empatar ou perder, desde que o Tondela não ganhe

Vencer e o Moreirense não ganhar

Vencer e o Arouca perder, desde que a conjugação de resultados anule a diferença de três golos

Sp. Braga, Marítimo, Rio Ave, Feirense, Boavista, Chaves, Belenenses, Estoril, V. Setúbal e P. Ferreira (duas vagas restantes ficarão para Arouca, Moreirense ou Tondela)

Começando pelas competições europeias, o facto de a final da Taça de Portugal ser disputada entre Benfica e V. Guimarães abriu mais uma vaga para a Liga Europa no campeonato. Os minhotos, mesmo que percam no Jamor, têm entrada garantida na fase de grupos da competição, o que significa que 5.º (Sp. Braga) e 6.º (Marítimo ou Rio Ave) lugares darão acesso à 3.ª pré-eliminatória. Os bracarenses, refira-se, serão cabeças-de-série e evitarão, por exemplo, adversários como o PSV Eindhoven.Assim sendo,lutam pela qualificação já amanhã. O Marítimo, com mais três pontos do que o adversário, tem óbvia vantagem.O Marítimo apura-se se...O Rio Ave apura-se se...Com o Nacional já despromovido, Arouca (32), Moreirense (30) e Tondela (29) tentam fugir ao 17.º posto. Esta questão só terá resposta no domingo, quando os jogos das três formações forem disputados. Os, oe o TO Arouca garante a permanência se...O Moreirense garante a permanência se...O Tondela garante a permanência se...Os quatro primeiros do campeonato começam apenas na terceira fase da Taça da Liga, sendo distribuídos por cada um dos quatro grupos, ficando naturalmente no Pote 1 (Benfica, FC Porto, Sporting e V. Guimarães). Antes, na 2.ª fase, 12 emblemas da Liga NOS classificados entre o 5.º e o 16.º posto entram em ação numa eliminatória a apenas uma mão, em sorteio puro, incluindo já os clubes da 2.ª Liga que saíram vencedores da eliminatória da 1.ª fase.Já garantidos na 2.ª fase da Taça CTT:Refira-se, porém, que na definição da fase de grupos a classificação da época anterior já tem influência, pois os quatro primeiros da Liga NOS ficam no pote 1, seguindo-se a construção dos restantes potes consoante o lugar dos apurados na edição transata do respetivo campeonato (com preferência para quem vem da Liga NOS). Para isso, no entanto, terão de conseguir o apuramento para esta 3.ª fase...