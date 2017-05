Continuar a ler

"A equipa sentiu-se estável e, mesmo no momento de transição defensiva, reagiu de imediato à perda. Na segunda parte, o nível de discernimento caiu, isso penalizou-nos, acabámos por ter oportunidade apenas no lance de bola no poste, mas há que valorizar a entrega final", assumiu o treinador do P. Ferreira, fazendo um balanço positivo do trabalho desenvolvido, desde que assumiu o comando da equipa, apesar de ter falhado um dos objetivos definidos.



"Queríamos ficar na primeira metade da tabela. A instabilidade que nos foi criada, em determinados momentos, criou algum desconforto, mas a nossa proposta foi aceite pelos jogadores e fomos dando passos seguros. Ficámos orgulhosos pela entrega dos jogadores e esta primeira parte representa a evolução que fomos tendo", concluiu Vasco Seabra.

Vasco Seabra não se mostrou particularmente satisfeito com a atuação do Paços de Ferreira no encontro que este sábado marcou a despedida dos 'castores' da edição 2016/17 da Liga NOS. A estratégia está bem estudada, mas, reconhece o técnico pacense, não resultou em pleno."Esperávamos ser nós a assumir o jogo, porque conhecemos o padrão do Marítimo, sabendo, para mais, que precisavam apenas de um ponto. Sabíamos que iam defender em baixo e explorar a transição e soubemos criar oportunidades claras de golo", explicou Seabra, reconhecendo que o desempenho do primeiro tempo foi muito superior ao do segundo.

Autor: Lusa