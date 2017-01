O Marítimo já tem garantidos dois reforços nesta janela de mercado: o defesa Zainadine, emprestado pelos chineses do Tianjin Teda, e o já anunciado Adul Seidi, avançado que se destacou no Benfica de Castelo Branco. Daniel Ramos vê assim reforçadas duas posições que estavam em aberto, enquanto aguarda por outras mais-valias.

A negociação de Zainadine decorria há algum tempo e conheceu um epílogo favorável. Só falta mesmo o moçambicano assinar o contrato para oficializar o regresso à Madeira. Já a chegada do guineense Seidi, de 24 anos, deve ser antecipada, já que o goleador do Campeonato de Portugal foi expulso no domingo, contra o Sertanense, pelo que já não defronta o Fátima na próxima jornada do CPP.

Autor: Gonçalo Vasconcelos