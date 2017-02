O Marítimo trabalhou esta quinta-feira em Santo António, preparando a difícil deslocação ao Tondela, equipa que necessita de vencer para se manter na luta pela permanência.

Os insulares querem continuar a somar pontos com vista a um lugar europeu e Daniel Ramos não pode contar com Fransérgio que irá cumprir um jogo de suspensão. Para o seu lugar, deve ser chamado Zainadine, que irá atuar como médio defensivo, avançando para a posição 8, Erdem Sem. Éber Bessa deve completar o trio de médios. Na frente de ataque também deve haver uma novidade: Ghazaryan deve ser o sacrificado, para dar o seu lugar a Brito, um verdadeiro extremo que irá acompanhar Xavier e Dyego Sousa no ataque à baliza contrária. Mas o líder maritimista tem também um "plano B" que pode colocar em prática, tal como o fez na receção ao Nacional. Assim, Djoussé pode juntar-se a Dyego Sousa na frente de ataque, num sistema que deverá passar para um 4x4x2.





Mas só no dia jogo, o líder verde-rubro deverá tomar a opção que considere mais apetecível para manter uma invencibilidade que já dura à alguns jogos e com uma defesa que também não sofre golos nas últimas 4 jornadas.



Autor: João Manuel Fernandes