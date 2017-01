Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Wellington;

Defesas: Patrick, Pedro Coronas, Maurício, Raúl Silva, Zainadine e Deyvison;

Médios: Jean Cléber, Erdem Sen, Alex Soares, Éber Bessa e Carlos Daniel;

Zainadine é a grande novidade na convocatória do Marítimo, para o jogo de domingo com o Paços de Ferreira, nos Barreiros. Apesar de ter chegado apenas na terça-feira à Madeira, o defesa internacional moçambicano integra já as opções de Daniel Ramos.O técnico chamou ainda o guarda-redes Wellington e o médio ofensivo Carlos Daniel, sendo forçado a preterir o lesionado Gottardi (é operado segunda-feira, no Porto) e os castigados Fransérgio e Edgar Costa, ou seja três habituais titulares. Lesionado continua Fábio China.

