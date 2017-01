Continuar a ler

No seu entender, o empate com os leões não foi mau, mas podia ter sido melhor. "Acho que merecíamos ter vencido, pois fizemos um bom jogo e estivemos duas vezes em vantagem. Queremos sempre os três pontos, principalmente em casa, mas o empate também não foi mau", notou Zainadine, de 28 anos.



Patrick reavaliado



O moçambicano entrou aos 66' para o lugar de Patrick Vieira, que aguentou praticamente uma hora a jogar em sofrimento. O habitual lateral-direito maritimista sofreu um traumatismo no tornozelo direito, logo no segundo minuto, após entrada de Marvin Zeegelaar, e cumpriu as suas funções até não aguentar mais. Hoje vai ser reavaliado pelo departamento médico, mas em princípio não estará em causa a sua operacionalidade para o jogo de sábado, em Guimarães, diante de um concorrente direto na luta pelos lugares europeus.

Zainadine estreou-se pelo Marítimo no empate com o Sporting, cerca de uma semana e meia depois de voltar à Madeira. O defesa internacional moçambicano confessa que ainda não está no seu melhor, mas para lá caminha."Senti-me bem durante o jogo, mas ainda não estou ao meu nível. Vou ganhando a forma e melhorando dia após dia", confessa o jogador, reconhecendo que terá de aguardar por uma oportunidade, tendo em conta o rendimento do onze de Daniel Ramos. "A equipa tem estado muito bem e tenho consciência que terei de trabalhar e lutar pela titularidade. Vou esperar por uma oportunidade", disse o lateral/central, que está cedido pelos chineses do Tianjin Teda.

Autor: Gonçalo Vasconcelos