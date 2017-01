A possibilidade de o Marítimo receber por empréstimo o defesa Zainadine, ligado aos chineses do Tianjin Teda, continua por confirmar. O internacional moçambicano, de 28 anos, foi dado como estando perto do regresso ao Nacional e, mais recentemente, falado para o emblema rival, algo que o presidente Carlos Pereira não confirma, para já.

Entretanto, Daniel Ramos começa hoje a preparar o jogo decisivo da Taça CTT com o Sp. Braga. Edgar Costa viu o quinto amarelo com o Estoril, pelo que falha o jogo de domingo, com o Paços de Ferreira.

Autor: Gonçalo Vasconcelos