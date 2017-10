Continuar a ler

Além de Bebeto, continuam lesionados Pablo Santos (lesão muscular na coxa esquerda), Coronas (lesão muscular na perna esquerda), Luís Martins (agora a contas com lesão no joelho esquerdo) e Ghazaryan (recupera de intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo).



Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;



Defesas: Cristiano Gomes, Zainadine, Dráusio, Diney e Fábio China;



Médios: Éber Bessa, Filipe Oliveira, Jean Cléber, Fábio Pacheco e Gamboa;



O regresso de Zainadine é o destaque na convocatória do Marítimo para a visita ao V. Setúbal, neste sábado. O central moçambicano cumpriu dois jogos de castigo, depois da polémica expulsão em Guimarães, e reentra nos eleitos de Daniel Ramos, tal como Charles, Gamboa, Edgar Costa, Filipe Oliveira e Piqueti.Saem por lesão Bebeto (mialgia na perna esquerda), por castigo Erdem Sen e Ricardo Valente (ambos expulsos no jogo da Taça de Portugal com o União Torcatense) e por opção Rafael Broetto, Fabrício e Gildo.

Autor: Gonçalo Vasconcelos