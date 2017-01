No mesmo dia, o Marítimo apresentou dois moçambicanos: depois do extremo Gildo, seguiu-se mais tarde o anunciado Zainadine, que brilhou no rival Nacional antes de mudar-se há um ano para o futebol chinês. Chega por empréstimo até final da época e motivado para ajudar.

"Vou ser profissional e dar o meu melhor, honrando a camisola do Marítimo como sempre fiz em todos os clubes por onde passei. Espero ajudar a equipa a conseguir os seus objetivos, a começar por tentar ganhar a Taça CTT", assinalou o defesa de 28 anos.

Fisicamente, Zainadine ainda não está pronto. "Sinto que ainda preciso de trabalhar um bocado para atingir o meu melhor nível. O campeonato chinês acabou em outubro, depois joguei duas partidas pela seleção e só parei em dezembro", revelou. O jogador confessou que havia outras possibilidades para dar rumo à sua carreira, mas preferiu voltar. "Gosto de estar aqui na ilha. O Marítimo fez a sua proposta, é um bom clube e aceitei. Sinto-me feliz por estar cá. Gosto de abraçar novos desafios, este é mais um e venho provar de novo o meu valor", concluiu Zainadine, que reencontra no plantel o guarda-redes Gottardi, com quem partilhou o balneário na Choupana.

Autor: Gonçalo Vasconcelos