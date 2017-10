Continuar a ler

Assim, na quinta-feira, às 10 horas, no relvado maritimista, em Santo António, serão desfeitas estas dúvidas.



À cautela, o treinador verde-rubro, vem trabalhando com Diney, no centro da defesa, ao lado de Dráusio, com Cristiano na ala direita, embora também tenha testado alguns minutos nessas funções, o capitão Edgar Costa.



De volta após castigo e, provavelmente, diretos para o onze, estão Erdem Sen e Ricardo Valente. Aliás, pelo que foi possível observar no treino, Daniel Ramos tem um "plano B", no qual Éber Bessa e Everton, podem ser titules, mas também já definiu o onze que irá receber o Tondela, nos Barreiros, se puder contar com Zainadine e Bebeto.



O central Zainadine e o lateral direito Bebeto continuam ausentes dos trabalhos. Esta quarta-feira, numa sessão que decorreu no relvado da DRJD, na Camacha, os defensores não integraram os trabalhos, mantendo-se no complexo do Marítimo.O técnico Daniel Ramos ainda não sabe se vai poder contar com os jogadores. Se o moçambicano deve estar em condições de atuar, já o brasileiro irá mesmo efetuar uma teste decisivo para aquilatar o seu estado, pois tem estado em tratamento a uma mialgia na perna esquerda.

Autor: João Manuel Fernandes