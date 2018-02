O médio Cauê, que na época passada era uma das pedras-chave da equipa do Moreirense, acredita que Petit "poderá conduzir novamente a equipa à permanência".

"Surpreendido" com o regresso do técnico, Cauê disse a Record, desde o Japão, que o seu sucesso "dependerá da forma como o grupo vai reagir a esta mudança". "Na época passada, o grupo entrou no espírito do treinador, percebeu as suas ideias, e melhorou muito o rendimento. É um treinador que traz uma nova energia, que o Moreirense poderá aproveitar", vincou o brasileiro, que esteve em foco na conquista da Taça CTT.

Petit é o terceiro treinador da temporada, tal como já aconteceu na época passada. Cauê admite que "não é uma situação fácil para os jogadores", pois "têm de estar constantemente a fazer alterações dos métodos de trabalho", mas mantém a convicção de que o desfecho será positivo. Técnico toma as rédeas Petit iniciou ontem a segunda passagem pelo comando do Moreirense. Depois de ter ajudado a evitar a despromoção na época passada, com uma inédita vitória sobre o FC Porto na última jornada, o técnico assinou um contrato válido até ao final da temporada precisamente com o mesmo objetivo. Desta vez, encontra o Moreirense abaixo da linha fatal, com apenas 19 pontos. No seu núcleo duro, Petit conta com o treinador adjunto Tiago Oliveira, com quem já tinha trabalhado em Paços de Ferreira. Leandro Mendes, Taborda e José Augusto transitam da estrutura anterior. No regresso a Moreira de Cónegos, Petit reencontrou apenas cinco jogadores com quem trabalhou na época passada: André Micael, Sagna, Neto, Alan Schons e Dramé.

Autor: Bruno Freitas