Foi o herói da noite dentro do campo e acabou tão combalido que até achava que tinha perdido o jogo. Jhonatan chocou com Waris no lance do golo anulado aos portistas e ficou de tal forma desorientado que nem sabia que a sua equipa tinha conquistado um ponto ao líder. "Nós tivemos uma boa semana de trabalho. Sabíamos que não ia ser fácil. Tentámos uma forma de defender e sair nos espaços, mas infelizmente sofremos um golo no final que deu a vitória ao FC Porto. Viemos trabalhar, mas não saímos daqui com pontos. Merecíamos pelo menos um", atirou Jhonatan na ‘flash interview’.

Informado pelo jornalista da Sport TV, o guardião exultou com a boa nova! "Pensava que o último lance tinha sido golo. Bati com a cabeça e fiquei um pouco confuso. Mas fico feliz, então! A nossa equipa merecia. O nosso trabalho contra a qualidade do FC Porto deu certo pela metodologia do nosso treinador. Há que continuar a trabalhar, dentro da nossa equipa e do nosso grupo", concluiu o guarda-redes.

