"O diagnóstico ao jogador não detetou qualquer alteração de maior, tratando-se, portanto, de uma concussão cerebral, como tal, o jogador ficará em vigilância durante as próximas 24 horas", refere comunicado publicado pelo clube no seu site oficial.



Entretanto, fonte do Moreirense indicou esta quarta-feira à agência Lusa que o jogador, de 26 anos, "teve alta e vai estar em vigilância, sem treinar".



O Moreirense, atual 15.º classificado, empatou na terça-feira na receção ao líder, o FC Porto, mas nos minutos de compensação, os 'azuis e brancos' por Waris introduziram a bola na baliza dos vimaranenses, num lance que foi anulado por fora de jogo e do qual Jhonatan saiu tocado.



O guarda-redes do Moreirense Jhonatan, que na terça-feira após o empate 0-0 com o FC Porto foi transportado ao hospital , teve alta, mas vai permanecer "em vigilância", disse esta quarta-feira fonte do clube minhoto.De acordo com o Moreirense, o guardião brasileiro apresentou no final do jogo da 20.ª jornada da Liga NOS um episódio de amnésia pós-traumática (TCE), pelo que foi sujeito a uma tomografia computadorizada no hospital de Guimarães.

