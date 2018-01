Continuar a ler

Matheus Reis, defesa-esquerdo de 22 anos, estava a jogar no Bahia, no qual realizou 26 jogos e marcou um golo.Já Edno, avançado de 34 anos, conta no seu currículo com passagens por clubes como PSV, no qual foi campeão holandês, Wisla Cracóvia, vencendo a liga polaca, São Bernardo e Corinthians, clube no qual foi campeão brasileiro.Neste mercado de inverno, estes reforços juntam-se ao internacional pela Guiné-Conacri Boubacar Fofana (médio, ex-Al Khaleej da Arábia Saudita), que chegou a Moreira de Cónegos no final do ano para reforçar o plantel até ao final da época, com mais um ano de opção.O Moreirense recebe no domingo o Benfica pelas 16 horas, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS.