O avançado Edno chegou a Moreira de Cónegos no mercado de inverno e entrou com o pé direito ao estrear-se com um golo frente ao FC Porto no jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Acontece que nas seis partidas em que o brasileiro foi utilizado no campeonato não fez o gosto ao pé, pelo que poderá ter o lugar em risco nesta deslocação a Alvalade. Edno mereceu a confiança de Petit para jogar a titular na estreia do técnico, mas Jhonder Cádiz é um dos candidatos a entrar na equipa inicial frente ao Sporting.

Autor: Bruno Freitas