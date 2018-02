Continuar a ler

Petit, por sua vez, esteve ao serviço do P. Ferreira, onde rendeu Vasco Seabra, mas acabou por deixar a Mata Real em face dos resultados insatisfatórios.



O treino desta tarde, de preparação para o jogo de domingo com o Chaves, será orientado por Leandro Mendes. No entanto, sabe Record, é forte a possibilidade de Petit já marcar presença no apronto.



O Moreirense rescindiu o contrato com Sérgio Vieira "por comum acordo e da forma mais cordial". Em comunicado, o clube "agradece o profissionalismo" do treinador.Ao que Record apurou, Petit é o sucessor eleito pelo presidente Vítor Magalhães, tratando-se do regresso à base do técnico que garantiu a permanência na época passada. Apesar disso, a SAD preferiu apostar em Manuel Machado, em opção que não vingou.

Autor: Bruno Freitas