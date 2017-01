Adriano Facchini foi oficializado esta quinta-feira como futebolista do Nacional por duas temporadas e meia. Tal como Record havia anunciado , o guardião brasileiro é o substituto encontrado pela SAD alvinegra para o lugar de Rui Silva, que entretanto rumou ao Granada.O guardião, de 33 anos, estava ao serviço dos turcos do Karabukspor já depois de envergado, por cinco épocas, a camisola do Gil Vicente e em duas as cores do União da Madeira.

Autor: Flávio Miguel Silva