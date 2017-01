Adriano Facchini está de volta ao futebol português e esta quarta-feira vai assinar pelo Nacional da Madeira. O guarda-redes brasileiro, de 33 anos, rescindiu há poucos dias com os turcos do Karabükspor e está livre para ser reforço da formação agora orientada por Predrag Jokanovic.O Marítimo também pretendia contratar Adriano, mas o Nacional subiu a oferta e convenceu o guarda-redes que, assim, vai lutar pela titularidade com Rui Silva.Curiosamente, Adriano Facchini chegou ao nosso país precisamente para jogar na Madeira. O União descobriu-o em 2009 no América do Rio Grande do Norte. Duas temporadas depois transferiu-se para o Gil Vicente onde jogou quatro temporadas.

Autor: Ricardo Vasconcelos