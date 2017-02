Continuar a ler

Antecipando a receção ao Feirense, no próximo domingo, Adriano considera que o adversário é "uma boa equipa que está a realizar um campeonato tranquilo", mas lembra que o Nacional "precisa dos três pontos" e "vai fazer tudo para vencer".



Reconhecendo que a luta pela fuga aos últimos lugares será "até ao fim", apela à concentração do grupo para evitar os "erros" e afasta a pressão.



"Não podemos estar ansiosos. O foco tem de estar no nosso trabalho. Há ainda muitos pontos em disputa. A equipa está a crescer e a mostrar que só nos falta uma vitória. Quando ela chegar, vamos crescer muito mais", prometeu.



Baixas



Esta quarta-feira, no regresso ao trabalho, a equipa trabalhou de tarde na Choupana, com quatro ausentes - Victor Garcia, Witi, Mauro Cerqueira e César - todos lesionados. Antecipando a receção ao Feirense, no próximo domingo, Adriano considera que o adversário é "uma boa equipa que está a realizar um campeonato tranquilo", mas lembra que o Nacional "precisa dos três pontos" e "vai fazer tudo para vencer".Reconhecendo que a luta pela fuga aos últimos lugares será "até ao fim", apela à concentração do grupo para evitar os "erros" e afasta a pressão."Não podemos estar ansiosos. O foco tem de estar no nosso trabalho. Há ainda muitos pontos em disputa. A equipa está a crescer e a mostrar que só nos falta uma vitória. Quando ela chegar, vamos crescer muito mais", prometeu.Esta quarta-feira, no regresso ao trabalho, a equipa trabalhou de tarde na Choupana, com quatro ausentes - Victor Garcia, Witi, Mauro Cerqueira e César - todos lesionados.

O guarda-redes Adriano é um dos reforços de janeiro do Nacional e o atual dono da baliza dos insulares. Estreante nos dérbis da ilha, salienta a igualdade conquistada pela equipa frente ao Marítimo."Foi um resultado justo, visto que as equipas alternaram no domínio do jogo. Nesta altura todos os pontos são importantes para nós e este vai contar no final", revelou.

Autor: Emanuel Pestana