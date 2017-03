Salvador Agra poderá estar de regresso às escolhas iniciais do treinador Jokanovic para o jogo com o FC Porto. O extremo português, melhor marcador do Nacional na época passada (13 golos em todas as provas), saiu da equipa no dérbi com o Marítimo e voltou a sentar-se no banco na última jornada, no empate com o Feirense, cedendo o lugar a Ricardo Gomes em ambas as partidas. Tudo deverá mudar no Dragão, com o técnico insular a procurar tirar partido da velocidade de Salvador Agra como parte da estratégia para chegar junto da baliza de Casillas.O plantel continua a preparar a partida com os portistas com três lesionados: Witi, Mauro Cerqueira e ainda Víctor García, que não podia ser utilizado mesmo que estivesse em condições físicas, por estar emprestado ao Nacional pelo FC Porto.

Autor: Emanuel Pestana