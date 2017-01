Christian Emile, agente de Aly Ghazal, assegura que o jogador irá abandonar o Nacional e rumar ao campeonato chinês."Confirmo que também houve abordagens de uma equipa alemã e outra turca, mas apenas o clube chinês chegou a acordo com o Nacional para a transferência do jogador", diz o agente, sem revelar qual o emblema em questão. Aly Ghazal chegou a estar associado a diversas equipas neste mercado de inverno, entre as quais o FC Porto.