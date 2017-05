Aylton Boa Morte está muito perto de chegar a acordo com o. O avançado, de 23 anos, foi um dos grandes destaques do Salgueiros o que lhe valeu a atenção de vários clubes do futebol profissional em Portugal. Somou 2003 minutos, divididos em 30 jogos, nos quais fez 4 golos.Ao queapurou o Nacional não está sozinho na corrida. Há clubes do escalão principal do futebol português que já mostraram interesse no avançado e também o estrangeiro não está descartado.O Nacional há muito que tem certa ae começou de imediato a planear a próxima época.

Autor: André Ferreira