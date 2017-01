O avançado Nelson Bonilla vai ficar de fora dos dois próximos jogos do Nacional na liga, o deste sábado em Setúbal, e do início da segunda volta, em Chaves, na jornada seguinte, por ter sido convocado pelo selecionador de El Salvador para participar na Copa Centroamericana, que se inicia esta sexta-feira e termina no dia 22 de janeiro, no Panamá.Apesar da competição não ser considerada uma data FIFA e o clube não estar obrigado a libertar o jogador para a sua seleção, os insulares acabaram por permitir a presença na prova que reúne seis seleções da América Central.Bonilla junta-se assim a Víctor García nas ausências para o jogo no Bonfim.

Autor: Emanuel Pestana