García suspenso



Na recepção ao V. Guimarães, o técnico Jokanovic já sabe que não pode contar com Víctor García. O lateral direito viu, em Alvalade, o quinto cartão amarelo nesta edição do campeonato e vai por isso cumprir um jogo de suspensão na próxima jornada.

A deslocação do Nacional ao José Alvalade, onde perdeu com o Sporting (2-0), finalizou os embates com os três grandes nesta época. A partir de agora, os madeirenses têm um calendário teoricamente mais acessível, embora no mês de abril tenham uma série de autênticas finais, ou seja, confrontos com adversários diretos e que podem tornar-se determinantes para a fuga à descida de divisão.Na próxima jornada, a 31 de março, o Nacional recebe o V. Guimarães, entrando depois no tal ciclo decisivo da luta pela permanência pois defronta, de seguida, outros três ‘aflitos’: Estoril (fora), Moreirense (casa) e Tondela (fora).

Autor: Emanuel Pestana