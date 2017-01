O plantel do Nacional volta hoje ao trabalho depois do empate (0-0) frente ao Sp. Braga, no jogo de estreia de Predrag Jokanovic como treinador dos alvinegros. O treino marca o arranque da preparação para a deslocação a Setúbal, em jogo que encerra a 1ª volta da Liga NOS, ao qual se seguirá novo jogo fora de portas, em Chaves.

Com o defesa venezuelano Víctor García afastado dos trabalhos por ter sido operado ao olho esquerdo, a sessão servirá também para avaliar a condição física de Mauro Cerqueira, que sofre de um problema muscular.

Autor: Emanuel Pestana