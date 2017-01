Filipe Gonçalves foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Nacional, tal como Record havia adiantado . O médio português, de 32 anos, regressa ao país-natal onde cumpriu a esmagadora maioria da carreira, interrompida nos últimos seis meses com uma aventura na Polónia, ao serviço do Slask Wroclaw. Segundo os insulares, o experiente futebolista aterra na Choupana num negócio a custo zero.Recorde-se que em Portugal, Filipe Gonçalves jogou no Sp. Espinho, Sp. Braga, Leixões, V. Setúbal, P. Ferreira, Trofense, Moreirense e Estoril.

Autor: Flávio Miguel Silva