O médio Filipe Gonçalves é um dos reforços de inverno na Choupana e prepara-se para disputar o seu primeiro dérbi da Madeira: "É sempre um jogo especial para os adeptos", referiu. "Nós também sentimos esse ambiente, mas, acima de tudo, é mais uma partida que queremos ganhar. Sabemos que esse é um objetivo difícil devido ao bom momento do Marítimo", acrescentou.Da parte do Nacional, reconhece que o que está a faltar é "confiança", pelo que um bom resultado pode relançar a equipa no campeonato. "Necessitamos de uma vitória para nos libertarmos desta pressão", adiantou, considerando que a adaptação está a decorrer normalmente. "Fui muito bem recebido por toda a gente. Este grupo precisa de começar a ganhar para dar a volta a este momento".Filipe Gonçalves espera apoio dos adeptos e prometeu: "Vamos fazer tudo para lhes dar uma alegria".

Autor: Emanuel Pestana