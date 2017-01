O médio moçambicano Geraldo rescindiu o contrato que o ligava ao Nacional, informou esta terça-feira o clube madeirense através da sua 'newsletter' diária.Geraldo Matsimbe, de 24 anos, tinha contrato com o emblema insular, até final da próxima temporada, mas as partes chegaram a acordo para a rescisão, ficando o jogador livre para decidir o seu futuro.Até ao final do mercado de transferências, a 31 de janeiro, o clube madeirense, 17.º e penúltimo da Liga NOS, ainda deverá fazer mais mexidas no plantel, depois de já ter assegurado dois reforços: o guarda-redes brasileiro Adriano Facchini (ex-Karabukspor) e o médio egípcio Zizo, que chegou ao clube por empréstimo dos belgas do Lierse.

Autor: Lusa