Aly Ghazal deixa o Nacional no imediato após quatro épocas e meia na Madeira para jogar na Superliga chinesa, mais propriamente no Guizhou Zhicheng. A transferência do médio egípcio, de 24 anos, foi anunciada pela empresa que agencia o jogador, que viajará para a Ásia nos próximos dias. Nas redes sociais, Aly Ghazal agradeceu as mensagens de apoio.