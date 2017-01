A SAD do Nacional está a trabalhar ativamente na reestruturação do plantel, ainda que as limitações financeiras não deixem margem para grandes mudanças e obriguem, pelo contrário, a contratações cirúrgicas. Assim, caso não se concretize nenhuma venda, a entrada de jogadores não irá além de dois a três elementos. Um deles pode ser o médio Ahmed Zizo, um futebolista egípcio, de 22 anos, que alinha nos belgas do Lierse e por quem fonte do clube admite existirem conversações para a sua contratação.Gorada a aquisição de Zainadine, antigo jogador dos alvinegros que rumou ao rival Marítimo, o Nacional procura um outro defesa-central, assim como mais um avançado. À baila, para uma provável transferência, volta o nome do médio-defensivo Aly Ghazal, por quem têm chegado muitos contactos à Choupana.

Autor: Emanuel Pestana