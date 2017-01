Hamzaoui perdeu os sentidos após lance dividido com Ponck

Felizmente, tudo não passou de um susto. Hamzaoui, avançado do Nacional que ontem sofreu um traumatismo cranioencefálico no jogo com o Chave s, já está livre de perigo. Ao queapurou, o argelino está consciente, já tolerou o pequeno-almoço desta terça-feira e irá fazer nova TAC pelo que, se tudo estiver bem, poderá ter alta ainda durante a tarde. No entanto, a viagem para a Madeira só deverá ser feita ao longo do dia amanhã.A gravidade do traumatismo deverá fazer com que Hamzaoui não seja ainda opção para Predrag Jokanovic no próximo encontro, por uma questão de precaução, mas o avançado treinará com os companheiros de equipa.

Autor: Paulo Silva Reis