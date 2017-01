Hamzaoui perdeu os sentidos após lance dividido com Ponck

O ponta de lança argelino Hamzaoui, que esta segunda-feira caiu inanimado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves , foi levado para o hospital local, mas encontra-se "consciente e normalizado", adiantou à Lusa fonte hospitalar.Por seu lado, o diretor de comunicação do Nacional disse que o jogador já recuperou os sentidos e já realizou exames complementares, mas apesar de não acusarem nada vai ficar em observação esta noite.Hamzaoui chocou com Carlos Ponck, aos 55 minutos, e caiu no relvado inanimado, obrigando à intervenção da equipa médica tendo, posteriormente, sido transportado de ambulância para a unidade de saúde de Chaves.