No jogo de segunda-feira entre o Desportivo de Chaves e o Nacional, da 18.ª jornada da Liga NOS, que os flavienses venceram por 2-0, Hamzaoui chocou com Carlos Ponck e caiu inanimado no relvado, obrigando à intervenção das equipas médicas de ambas as equipa, mas, dada a gravidade da situação, foi transportado de ambulância para a unidade de saúde local.



O atleta perdeu a consciência, mas foi recuperando-a a caminho do hospital, onde os primeiros exames não revelaram qualquer lesão.

O futebolista argelino Hamzaoui, do Nacional, que na segunda-feira sofreu um traumatismo craniano, teve alta do Hospital de Chaves esta quarta-feira e viajará ao final do dia para a Madeira, disse à Lusa fonte hospitalar.Segundo a fonte, o jogador recuperou, está bem e a Tomografia Axial Computadorizada (TAC) cerebral realizada na terça-feira à noite não revelou qualquer alteração neurológica, pelo que o atleta poderá regressar ao Funchal.

Autor: Lusa