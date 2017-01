O Nacional esteve perto de contratar Patrick Cruz, avançado brasileiro que terminou contrato com o PBDKT T-Team (Malásia). Patrick Cruz tem 23 anos e esta temporada fez 13 golos em 17 jogos.O negócio esteve perto de se concretizar, mas ao queapurou o acordo não foi alcançado por todas as partes.Patrick Cruz é um jogador livre, com mercado no médio-oriente. Ao que o nosso jornal apurou o avançado tem propostas, mas prefere viajar para a Europa para prosseguir a carreira. Portugal pode ser o próximo destino de Patrick Cruz.

Autor: André Ferreira