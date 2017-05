Continuar a ler

E o que é preciso para que sejam consideradas credíveis? Ivo Vieira explica, dando a formação insular como exemplo. "O Nacional tem uma base de jogadores que transitam para a próxima época mas são os que tiveram menos minutos. É preciso haver estabilidade financeira para trabalhar e a matéria prima ajuda. Em qualquer projeto, não basta dizer que se quer subir se não houver argumentos. É preciso ter plantel para o conseguir", atira.



Um adeus inexplicável



Focado em chegar ao escalão principal, onde já esteve com o Marítimo e com o... Nacional, Ivo Vieira esteve perto de alcançar a subida com o Aves. Na 23ª jornada, estava em 2º lugar, com nove pontos de avanço para o Varzim, mas foi demitido.



"Ainda hoje não sei porque saí do Aves. O presidente nunca deu explicações, foi uma decisão só dele que deixou toda a estrutura surpreendida. Disse que notava a equipa com falta de confiança, mas até o Portimonense teve mais derrotas seguidas!", lamentou o técnico, que levou o Nacional ao playoff da Liga Europa em 2010/11, tendo atingido a final da Taça da Liga com o Marítimo em 2014/15 e ‘encaminhou’ a equipa para a mesma fase na temporada seguinte. E o que é preciso para que sejam consideradas credíveis? Ivo Vieira explica, dando a formação insular como exemplo. "O Nacional tem uma base de jogadores que transitam para a próxima época mas são os que tiveram menos minutos. É preciso haver estabilidade financeira para trabalhar e a matéria prima ajuda. Em qualquer projeto, não basta dizer que se quer subir se não houver argumentos. É preciso ter plantel para o conseguir", atira.Focado em chegar ao escalão principal, onde já esteve com o Marítimo e com o... Nacional, Ivo Vieira esteve perto de alcançar a subida com o Aves. Na 23ª jornada, estava em 2º lugar, com nove pontos de avanço para o Varzim, mas foi demitido."Ainda hoje não sei porque saí do Aves. O presidente nunca deu explicações, foi uma decisão só dele que deixou toda a estrutura surpreendida. Disse que notava a equipa com falta de confiança, mas até o Portimonense teve mais derrotas seguidas!", lamentou o técnico, que levou o Nacional ao playoff da Liga Europa em 2010/11, tendo atingido a final da Taça da Liga com o Marítimo em 2014/15 e ‘encaminhou’ a equipa para a mesma fase na temporada seguinte.

O Nacional sabe com quem quer contar na próxima temporada como treinador. Trata-se de Ivo Vieira, tal como Record noticiou em tempo oportuno, mas não será fácil convencer o técnico, que está a considerar várias propostas nesta altura. Ainda assim, o próprio técnico confirma ao nosso jornal esse interesse do clube insular, que vai ter de disputar a 2ª Liga na próxima época."Já houve conversas com o Rui Alves e com mais do que um clube, mas não estou a fazer jogos. Tenho quatro ou cinco ofertas em cima da mesa e estou a analisar qual oferece mais estabilidade e ativos para atacar a subida. Mas não tenho compromissos nem nada selado. O Nacional é sempre um bom projeto, mas quando há muitas propostas há mais dificuldade em decidir. Têm de ser viáveis", revela o treinador, de 41 anos.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto