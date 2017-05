Continuar a ler

Rui Alves, presidente do clube insular, não tem dúvidas em afirmar que o técnico "é o menos culpado" pela despromoção, deixando mesmo um grande elogio à qualidade e capacidade de João de Deus.



O líder nacionalista deixou a João de Deus uma "palavra de agradecimento" e ainda os votos de grande sucesso na sua próxima etapa profissional, pode ler-se ainda no comunicado.



O Nacional foi o 18.º e último classificado da Liga NOS, somando apenas 21 pontos. Rui Alves, presidente do clube insular, não tem dúvidas em afirmar que o técnico "é o menos culpado" pela despromoção, deixando mesmo um grande elogio à qualidade e capacidade de João de Deus.O líder nacionalista deixou a João de Deus uma "palavra de agradecimento" e ainda os votos de grande sucesso na sua próxima etapa profissional, pode ler-se ainda no comunicado.O Nacional foi o 18.º e último classificado da Liga NOS, somando apenas 21 pontos.

João de Deus vai deixar o comando técnico da equipa do, informou esta quarta-feira o emblema que, a par do Arouca, foi despromovido à 2.ª Liga."O vínculo que ligava clube e técnico termina no final desta temporada e não vai ser renovado", diz o curto comunicado dos alvinegros na habitual 'newsletter' diária do Nacional.

Autor: Lusa