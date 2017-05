Continuar a ler

João de Deus chegou a meio da temporada, com a missão de salvar os insulares, mas acabou por não impedir a descida de divisão. O seu futuro é uma incógnita e, por agora, nem o técnico o quer abordar. "Não me levem a mal, mas só depois de falar com a direção e presidente do Nacional é que vamos tomar decisões sobre o futuro. Até lá, vamos sentar-nos e conversar", disse.



A finalizar, João de Deus negou fazer qualquer espécie de comparação com o trabalho dos técnicos que o antecederam (Manuel Machado e Pedrag Jokanovic). "Não posso nem devo, por uma questão de lealdade e respeito, falar dos meus colegas antecessores. O que posso falar é do meu trabalho. Vi uma equipa com qualidade, com jogadores empenhados, mas que coletivamente cometeram erros difíceis de explicar, em jogos decisivos. Trabalhámos muito para melhorar, mas não foi possível", finalizou. João de Deus chegou a meio da temporada, com a missão de salvar os insulares, mas acabou por não impedir a descida de divisão. O seu futuro é uma incógnita e, por agora, nem o técnico o quer abordar. "Não me levem a mal, mas só depois de falar com a direção e presidente do Nacional é que vamos tomar decisões sobre o futuro. Até lá, vamos sentar-nos e conversar", disse.A finalizar, João de Deus negou fazer qualquer espécie de comparação com o trabalho dos técnicos que o antecederam (Manuel Machado e Pedrag Jokanovic). "Não posso nem devo, por uma questão de lealdade e respeito, falar dos meus colegas antecessores. O que posso falar é do meu trabalho. Vi uma equipa com qualidade, com jogadores empenhados, mas que coletivamente cometeram erros difíceis de explicar, em jogos decisivos. Trabalhámos muito para melhorar, mas não foi possível", finalizou.

Numa partida que, conforme João de Deus referiu, sem nada para decidir tanto para Nacional como para V. Setúbal, os insulares despediram-se da Liga NOS com uma derrota por 2-1 , 'decretada', no entender do técnico aurinegro, por dois erros individuais."Não foi um jogo com qualidade técnica, também porque não decidia nada relativamente aos dois clubes. Não foi um bom jogo do Nacional na primeira parte, na qual o adversário foi melhor, mas em que nós conseguimos controlar. Aliás, este jogo foi o espelho no nosso trabalho durante estas oito jornadas, em que estive à frente do comando técnico do Nacional. Na primeira parte, cometemos muitos erros, mas, na segunda, melhorámos o nosso jogo, mas dois erros deitaram abaixo a equipa e levaram-nos à derrota", começou por lamentar.

Autor: Lusa