O técnico do Nacional fez ontem a derradeira conferência de imprensa da época. Já com a descida consumada, o líder dos alvinegros acredita que o "adeus" aos sócios poderá ser finalmente com um triunfo. E ainda sobre a derrota em Braga, foi direto na sua ideia: "Não disse que não gostei da exibição da equipa. O que não gostei foram alguns erros individuais no jogo com Braga. Da mesma forma não gostei de alguns erros individuais no jogo com o Boavista. Isto é fácil de perceber porquê: estamos empatados 2-2 ao intervalo e adversário nem chega ao último terço do nosso campo e está 2-2; chega ao intervalo a perder por 3-0 e o adversário fez um remate à baliza… Isto são coisas que um treinador não pode gostar. Agora não posso dizer que não gostei do jogo da equipa, pois joga bom futebol. Os erros que se cometem é que o treinador não gosta".

Sobre possíveis mudanças no onze face aos erros cometidos, foi claro nas limitações tem neste momento: "A perspetiva que quem cometeu erros vai ficar de fora, é de alguém que não está dentro do processo, mas com certeza que irá fazer uma análise matemática e irá perceber que se de 4 tirar 2, sobram 2 e portanto a sua ideia seria diferente". E aprofundou a questão: "Não estou a dizer que tenho poucas ou muitas soluções, mas sim que circunstancialmente, os jogadores em causa, e sem rodeios, são 2 casos, um pode ser substituído o outro não".

Continuar a ler

Depois, falou sobre a preparação desta última semana. "Prepara-se da mesma forma que os 7 jogos anteriores: com rigor, com profissionalismo, com observação exaustiva do adversário, com um processo de treino virado para potenciar as fragilidades do adversário e tentar mascarar os nossos pontos menos fortes. Não é por tudo estar definido e se saber que alguns não irão continuar, que temos de fazer as coisas de outra forma" revelou. Confiante numa despedida de temporada com a primeira vitória caseira: "Acredito que podemos vencer. Pelo menos preparámo-nos para isso e vamos ver se finalmente vencemos um jogo em casa". Adversário com qualidade O Setúbal também não atravessa o melhor momento, mas mesmo assim, todo o cuidado é pouco. "Este adversário é bom, com qualidade nos seus jogadores, que tem um treinador que já foi meu chefe de equipa técnica e a quem reconheço muitas competências. Ultimamente não tem conseguido os resultados que desejava mas tudo isto são ciclos. De certeza que vão tentar vencer e nós também", disse. Quanto ao seu futuro, não abriu o jogo. "O ciclo de João de Deus termina este fim-de-semana? Não lhe posso responder a isso, pois não tive oportunidade de falar com as pessoas responsáveis sobre esse assunto", confidenciou. E foi mais direto: "Aquilo que são as minhas vontades e convicções só a mim me dizem respeito… Não sou obrigado, nem quero partilhar convosco. Não posso ainda falar no meu futuro, por respeito e elegância, não posso pensar o que será o próximo passo, seja aqui ou em outro lado. Vou fazer um relatório final e entrega-lo à administração e depois nessa altura irei pensar sobre o meu futuro".

Autor: João Manuel Fernandes