"Não há margem para falhar, porque nos encontramos em situação complicada, estamos todos conscientes disso, faltam-nos 17 jogos e quase todos eles são finais. Por isso, temos de trabalhar e sair desta situação o mais rapidamente possível", sublinhou Jokanovic, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo.Para o treinador sérvio, o Desportivo de Chaves tem sido a grande surpresa do campeonato."Temos de enfrentar na segunda-feira o Chaves que, a meu ver, além dos três 'grandes' é a equipa que pratica melhor futebol. É a grande sensação do campeonato, mas nós temos de defrontar todas as equipas e, como tal, vamos tentar fazer o melhor que nos for possível, frente a um conjunto que apenas perdeu em casa com o líder Benfica", lembrou.Jokanovic prosseguiu com os elogios à formação transmontana, agora treinada por Ricardo Soares."É uma equipa com grande qualidade que, no início, pensávamos que iria lutar para não descer de divisão, mas que acabou por eliminar o FC Porto e o Sporting da Taça de Portugal. Por isso, antevemos muitas dificuldades, mas vamos defrontá-los com a pretensão de vencer", frisou.Relativamente a reforços, Jokanovic considerou que, tal como todos os clubes fazem, "o Nacional também poderá reforçar-se com mais dois ou três jogadores", depois da contratação do guarda-redes Adriano.