"Tivemos uma grande oportunidade na primeira parte e depois na segunda também. Mas não podemos esquecer que jogámos contra uma equipa que luta pelos primeiros lugares e que nos criou muitas dificuldades. Não perder foi o primeiro objetivo, porque eu digo sempre que, quando não se pode ganhar, também não devemos perder. No fundo, o resultado acaba por se ajustar", admitiu.



Em estreia nesta nova passagem pelo comando técnico do Nacional, Predrag Jokanovic começou em bom plano, travando o Sp. Braga (0-0) , num encontro no qual os jogadores insulares deixaram o sérvio orgulhoso."Em primeiro lugar, tenho de dar os parabéns aos jogadores pela entrega, que foi espetacular. Esperava a equipa do Nacional como foi hoje, uma equipa guerreira, que nunca desistiu. Faltou mesmo foi marcar", começou por analisar o técnico.

