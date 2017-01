Pedrag Jokanovic lamentou o desaire desta segunda-feira, admitindo que a equipa podia ter feito mais, mas mostrando otimismo em relação ao futuro."Entrámos bem no jogo, durante os primeiros 20 minutos, e podíamos ter marcado primeiro. Tivemos algumas situações, inclusive com uma bola na barra e sofremos contra a corrente do jogo, no primeiro remate à baliza do Chaves, que tem jogadores experientes, tem uma equipa moralizada e ficou mais fácil conseguir a vitória. A nossa equipa ficou ansiosa, apesar de ter capacidade para reagir, mas não é fácil na situação que estamos. Tivemos de assumir o jogo frente a uma equipa com jogadores rápidos e que criavam muito perigo no ataque. Na segunda parte, a lesão do nosso jogador, que é grave, não ajudou. Tentámos reagir, mas não foi fácil. Esperava mais da minha equipa na segunda parte, pois nos dois últimos jogos tinha deixado uma boa imagem. Ainda há muitos jogos e certamente que o Nacional vai sair desta situação", explicou.Apesar de falar num penálti não assinalado, o técnico dos madeirenses gostou do trabalho do árbitro: "Já dei os parabéns à arbitragem, mas há uma grande penalidade claríssima que podia ter dado outro rumo ao jogo. Estas coisas acontecem no futebol e, apesar disto, acho que a arbitragem foi boa".

Autor: Lusa