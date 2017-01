O técnico do Nacional, Predrag Jokanovic, não saiu feliz da partida frente ao Arouca, a contar para a 19ª. jornada da Liga NOS, ainda que tenha empatado (1-1) já para lá do tempo regulamentar, de penálti.Jokanovic, que viu a partida sem golos até ao minuto 83, não reconhece o mérito do tento apontado pelo Arouca mas realça a qualidade da sua formação, acreditando que a situação do Nacional irá melhorar."Se alguém fez por ganhar o jogo foi o Nacional. Fomos a única equipa que jogou para os três pontos. O Arouca veio jogar para conquistar um ponto e em contra-ataque. Marcou um golo de bola parada, num lance que nos surpreendeu, mas imerecido. Este ponto é importante e tenho a certeza de que a equipa tem qualidade suficiente para sair desta situação. Foi difícil e muito complicado, pois não são todas as equipas que sofrem um golo aos 83 minutos e depois ainda têm capacidade para empatar. No meu entender, merecemos este ponto, que é pouco, mas vai dar mais alento e motivação à equipa, que esteve sempre melhor do que o adversário", afirmou o técnico dos insulares.

Autor: Lusa