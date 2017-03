Continuar a ler

Depois do descanso, o Nacional jogou com o vento a seu favor mas não conseguiu aproveitar da melhor maneira, com o golo do empate a surgir tarde no jogo.



"Na segunda parte, aproveitando o vento, também tentámos a nossa sorte, mas foi pena termos marcado o golo do empate já muito tarde, numa fase em que os jogadores estavam desgastados. Mesmo assim, houve muita dedicação e empenho na vitória, que a meu ver merecíamos".



Jokanovic era, pois, um homem resignado pelo resultado, uma vez que acredita que o Nacional merecia ter vencido a partida. O treinador considera a situação na tabela complicada - segue em 17.º lugar, o primeiro abaixo da linha de água, com apenas 17 pontos -, mas nem por isso a sua equipa vai desistir.



No final do empate frente ao Paços de Ferreira , Jokanovic lamentou a forma como as condições meteorológicas influenciaram a partida, principalmente no golo que consentiram ainda na primeira parte. Apesar do vento, o treinador considera que foram do Nacional as melhores oportunidades de golo antes do intervalo."Não foi possível jogar futebol com este vento, nestas condições complicadas e difíceis para os jogadores. Por isso, sofremos um golo contra o vento, mas foram do Nacional as duas melhores oportunidades de golo, uma pelo Tiago Rodrigues e uma outra pelo Salvador Agra. Infelizmente sofremos o golo num canto, com o vento a ajudar o adversário, que tinha o vento a seu favor".

Autor: João G. Oliveira