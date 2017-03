Pedrag Jokanovic, treinador do Nacional, resumiu a derrota (0-2) com o Sporting aos dois golos de Bas Dost na sequência de cantos."Não era o resultado que queríamos. Entrámos bem no jogo e a primeira parte resume-se a duas bolas paradas. No segundo golo foi um erro clamoroso da nossa parte. Estes dois lances foram decisivos. Na segunda parte sabíamos que o Sporting ia dar-nos alguma iniciativa para depois tentar no contra-ataque fechar o jogo. Tentámos marcar para enervar o Sporting e relançar a partida mas não foi possível. Parabéns ao Sporting que foi melhor mas o jogo resume-se a duas bolas paradas", analisou Jokanovic à 'Sport TV'.