Jokanovic recordou ainda a goleada sofrida diante do FC Porto, garantindo que o grupo de trabalho já deixou o desaire para trás e que existe apenas um resultado em mente diante do próximo adversário.



"Foi humilhante, um golpe duro, tivemos um jogo muito mau, mas é passado e no próximo jogo, contra o Paços de Ferreira, não há margem para errar, porque todos os jogos são finais e só temos três hipóteses com o Paços: ganhar, ganhar ou ganhar", salientou.



A formação insular é o lanterna-vermelha do campeonato, com 16 pontos, os mesmos que o Tondela, vivendo uma série de 11 jogos sem vencer. A contestação tem subido de tom e Jokanovic concentra a responsabilidade em si próprio, defendendo os jogadores, que considera que "têm feito tudo" o que tem sido pedido ao longo das semanas.



"Eu dou a cara sempre e tenho que dar, porque eu sou o líder desta equipa, que quer inverter este ciclo negativo. Se alguém quer criticar, pode criticar-me, porque eu sou o responsável", comentou.



Ainda sem qualquer vitória desde que sucedeu a Manuel Machado no comando do Nacional e na ressaca da goleada (7-0) sofrida na Dragão, Predrag Jokanovic pediu esta quarta-feira aos adeptos do clube madeirense para voltarem a apoiar a equipa no jogo de domingo, em casa, contra o Paços de Ferreira, na 25.ª jornada da Liga NOS."Aproveito para chamar os nossos sócios para nos apoiarem mais uma vez. É verdade que o último jogo foi complicado para os sócios aguentarem, mas continuem a acreditar, a apoiar e ajudar no domingo, porque uma vitória pode mudar isto tudo", sublinhou o técnico sérvio em conferência de imprensa.

Autor: Lusa