Jokanovic espera também contar com muito apoio nas bancadas, pois quer a Choupana a ser novamente um terreno difícil para os adversários. "Temos de voltar aos tempos antigos. O Nacional tem de mostrar que manda em casa. Este é um grupo muito jovem e precisa do apoio dos adeptos", apelou.O Sp. Braga apadrinha a estreia de Jokanovic no banco madeirense e o treinador sérvio tem a noção de que para entrar com uma vitória terá de ser um jogo muito bom. "O Sp. Braga vai estar na luta com os três grandes pelas posições cimeiras. Joga sempre para ganhar, no seu estádio ou fora dele", afirmou, apontando mudanças recentes no adversário. "Tinham um treinador que gosta muito do futebol atacante e o Jorge Simão é um pouco diferente mas acho que eles vêm cá para assumir o jogo e ganhar na Choupana."