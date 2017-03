Continuar a ler

"Para nós, a pressão é igual à dos outros jogos. É uma partida frente a um candidato ao título, que se encontra um pouco atrás nessa corrida, mas que mostrou durante a época porque é também um candidato. Já para o Nacional, trata-se de mais uma final, uma vez que prevejo que o campeonato vai ser resolvido até às últimas jornadas e teremos de fazer contas", adiantou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.Jokanovic recordou ainda que a equipa madeirense "foi das poucas equipas que tirou pontos ao Sporting", algo que pretende repetir, agora em Lisboa: "Vamos tentar conquistar em Alvalade, pelo menos, um empate".O treinador dos insulares preparou uma estratégia para defrontar os leões, reconhecendo, no entanto, que "contra os denominados 'grandes', qualquer estratégia pode ir por 'água-abaixo'", sublinhou."Vamos tentar não sofrer golos. O Sporting tem bons jogadores no ataque e, por isso, temos de estar preparados", admitiu, reforçando que a estratégia passa por "defender bem, mas também jogar com a intenção de marcar golos".De acordo com o técnico sérvio, é preciso marcar para pontuar: "Quando jogamos contra os 'grandes', fora de casa, é preciso marcar golos", disse, lembrando o derradeiro jogo caseiro dos 'leões' (1-1 com o Vitória de Guimarães).Frente ao Sporting, o treinador dos insulares, prometeu uma equipa "combativa e motivada", com capacidade para "roubar pontos" ao adversário, até porque."Só faltam nove jogos para o fim do campeonato e temos que somar o maior número de pontos que nos permitam garantir a manutenção, que é o nosso grande objetivo", finalizou.O Nacional, 17.º classificado, com 17 pontos, visita este sábado (18h15) o Sporting, terceiro, com 51, em jogo relativo à 26.ª jornada da Liga NOS, que será arbitrado por Jorge Ferreira (Associação de Futebol de Braga).