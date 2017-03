Continuar a ler

Predrag Jokanovic acrescentou que espera uma "boa resposta da equipa". "Este jogo já é passado. A nossa final é no próximo jogo contra o Paços de Ferreira, na nossa casa. Quero ver como a minha equipa reage. Quando ganhamos todos nos cumprimentam. E quando as coisas correm mal quero ver como vão correr. Esta equipa está a sofrer. Antes lutava sempre pela Liga Europa. E é preciso não esquecer a história deste clube", disse.



"Espero uma resposta digna da nossa equipa. Tem qualidade para reagir. Depois de levar 'porrada' como levaram hoje vamos ver como reagem", frisou.

Predrag Jokanovic reconheceu que o jogo com o FC Porto que resultou na vitória dos dragões por 7-0 "é difícil de explicar"."Foi uma noite muito má. Tenho que pedir desculpa aos nossos adeptos pelo que aconteceu aqui. Não esperava um jogo como este, um jogo com tão pouca história. Não me custa perder. O que me custa é perder assim. Perder como perdemos custa", referiu o treinador do Nacional.

