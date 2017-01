Continuar a ler

Sem dotes de adivinhação, Predrag Jokanovic garantiu ainda assim que não será por falta de empenho dos seus jogadores que o Nacional não arrecadará os 3 pontos.



"Eu não adivinho resultados, mas sei que os meus jogadores vão dar tudo para ganharmos este jogo, que é para nós muito importante. Este grupo de jogadores trabalha muito durante os treinos e merece ter já alguma sorte", agarantiu o substituto de Manuel Machado, afirmando que a sua equipa "já merece uma vitória"



É que, dos três jogos que orientou, Jokanovic só não gostou da segunda parte frente ao Chaves. Tanto na receção ao Sp. Braga, como na deslocação a Setúbal, a equipa "merecia outros resultados", argumenta o treinador do Nacional.



"O Arouca é um adversário difícil, que na época passada conquistou um lugar na Europa, mas agora não podemos escolher adversários e jogos, porque todos serão importantes e para ganhar", concluiu.



Jokanovic considerou esta sexta-feira que o Nacional não tem "margem para errar", sobretudo em casa, afirmando que a receção de sábado ao Arouca, relativo à 19.ª jornada da Liga NOS, "será mais uma final"."É mais uma final, jogamos em casa e contamos com o forte apoio dos nossos adeptos, que nos ajudaram muito no último jogo em casa, frente ao Sp. Braga (0-0), apesar de não termos vencido", disse o técnico sérvio do conjunto insular, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Autor: Lusa